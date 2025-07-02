Microsoft сокращает 9 тысяч сотрудников

Корпорация Microsoft собирается сократить 9 тыс. рабочих мест. Первой об этом написала газета The Seattle Times, позже компания подтвердила информацию в ответ на запрос американских СМИ. Это количество соответствует примерно 4% персонала Microsoft.

Американские технологические компании активно сокращали персонал в 2022–2023 годах. Однако и в последующие годы сокращения были довольно массовыми — по подсчетам сервиса Layoffs.fyi, с начала года хайтек-компании объявили о сокращении почти 64 тыс. рабочих мест (без учета сегодняшнего увольнения в Microsoft). По мнению аналитиков, в последний год сокращения связаны в числе прочего с тем, что хайтек-компании стремятся активнее инвестировать в развитие искусственного интеллекта и нередко снижают расходы на другие направления.

В мае Microsoft уже сообщала о сокращении 6 тыс. рабочих мест. В 2023-м она также уже увольняла 10 тыс. сотрудников. Всего в компании на июнь 2024 года было 228 тыс. сотрудников.

Яна Рождественская