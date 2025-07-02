Индустриальный парк планируется создать на территории «Дзержинского оргстекла»

Конкурсный управляющий бывшего завода-гиганта «Дзержинское оргстекло» (ДОС) Андрей Мисливец учредил и возглавил ООО УК «Химпарк Восточный».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По его словам, прорабатывается план по созданию на площадке ДОС индустриального парка — для получения резидентами налоговых льгот нужно будет подавать соответствующую заявку в Минпромторг России. «Также при регистрации индустриального парка есть возможность получить субсидии на ремонт и подводку инженерных сетей. Для нас это очень актуально, учитывая состояние коммуникаций на промплощадке. Мы сейчас активно изучаем эти вопросы. Для формирования заявки и пакета документов и была создана управляющая компания», — пояснил Андрей Мисливец.

Процедура банкротства ДОС идет уже десять лет, за это время на промплощадке образовалось много новых арендаторов-предприятий. Кроме того, более 20 га территории выкупила группа «Аурат», которая проектирует строительство завода по производству коагулянтов и флокулянтов для очистки воды с миллиардными инвестициями. Длительная процедура банкротства «Дзержинского оргстекла» может завершиться в этом году: нижегородский арбитражный суд в постановлении указал, что этот вопрос будет рассмотрен при поступлении соответствующего ходатайства конкурсного управляющего.

Иван Сергеев