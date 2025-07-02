ЛДПР запускает «русский тиндер»

ЛДПР запустила «русский бот для честных знакомств и отношений» в Telegram. Он будет называться «Обоюдно», сообщили в пресс-службе партии 2 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно этой информации, чат-бот можно будет использовать для поиска единомышленников и создания семьи. Алгоритм рекомендаций, обещают либерал-демократы, будет подбирать пару не только по геоданным, но и по духу и увлечениям, что соответствует новой идеологеме партии «русский не по крови, а по духу». Верификация пользователя и проверка его фото будут проходить с помощью искусственного интеллекта, а система проверки анкет должна защитить пользователей от мошенников и пустых страниц.

Протестировав чат-бот, следуя размещенным ЛДПР инструкциям, «Ъ» столкнулся с долгой загрузкой приложения, возможно, из-за наплыва заинтересованных пользователей. После приветствия, объясняющего суть «Обоюдно», бот предложил заполнить анкету. В частности, необходимо было назвать области своих интересов — не менее пяти (политики в списке нет), а также выбрать свою цель из предложенных вариантов: «Дружба», «Серьезные отношения», «Романтические встречи» и «Общение».

Сразу же после того, как бот принял заполненную анкету, он предложил несколько подходящих по возрасту «кандидатов» с частично схожими интересами. Кроме того, он посоветовал дозаполнить профиль, указав данные о детях, вредных привычках и загрузив больше фото и видео.

Божена Иванова