«Из формулы воздуха я убрал углекислый газ, который людям в принципе не нужен»

Найк Борзов только что выпустил новый альбом под загадочным названием «N2O2AC25». Через несколько дней он станет именитым, хотя и неожиданным гостем масштабного международного фестиваля электронной музыки и современного искусства Outline в подмосковной Дубне. О коде, вынесенном в заголовок альбома, его концепции и о выступлении на «электронном» фестивале с живой музыкой Найк Борзов рассказал Игорю Гаврилову.

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Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Найк Борзов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

— Акустический альбом рок-музыканта — не новая форма, но в случае с этим альбомом, очевидно, мы имеем дело с более сложной концепцией: иначе зачем было так мудрить с названием?

— Эта история началась в 2023 году. Я был на дне рождения своей подруги в ресторане. Там стоял рояль. Мы с моим другом, пианистом-виртуозом Женей Соколовским, просто начали играть мои песни. Получилось очень трогательно. На дне рождения были весьма искушенные в музыке люди, и по их реакции я понял, что такие версии песен — под рояль и акустическую гитару — стоят того, чтобы исполнять их регулярно. К нам присоединился Корней (гитарист Владимир Корниенко.— “Ъ”), и у нас получилась серия концертов под названием «Воздушная акустика». Реакция публики была невероятная: люди буквально плакали, несмотря на то что многие из песен им были давно знакомы.

— А откуда такая реакция, в чем тут дело?

— Наверное, в том, что в этих версиях аранжировка не давит и не вжимает человека в кресло, а, наоборот, словно втягивает в себя. Первоисточник — голос в сочетании с мелодией — проникает куда-то очень глубоко. И это навело меня на мысль: надо зафиксировать эти версии песен. В конце 2024 года мы сели в московскую студию наших друзей Dr.Head и за один день записали 20 треков. Позже я в очень скромном объеме наложил всякие перкуссионные звуки, похожие на драм-машину из Hammond B3, добавил «поющую чашу», индийские инструменты, в общем, изгалялся по-всякому. Я по-разному обрабатывал звук акустической гитары, то есть местами это уже почти шугейзовая история. Но в целом все равно получилось минималистичное звучание.

— Хорошо, а почему все-таки такое название? И что оно означает?

— Словосочетание «Воздушная акустика» за два года поднадоело, и у меня появилась такая идея: из формулы воздуха я убрал углекислый газ, который людям в принципе не нужен, и вместо него вставил элемент «акустий 25», который сам придумал. Вот и получилось N2O2AC25.

— Как я понимаю, клип на песню «Полет» с участием Алексея Серебрякова, тоже следует этой концепции минимализма. Там ведь речь о конце света, но все передано через портрет героя.

— Это песня с альбома «Изнутри» 2010 года. Мне нравится идея, что песню можно как-то переосмыслить спустя много лет. Я недавно узнал, что Talking Heads выпустили новый клип на песню «Psycho Killer», которая всем хорошо известна — ей 48 лет. Так что мы в тренде. В песне «Полет» — история встречи с неизбежным, движения к концу была заложена изначально. Но мы решили не показывать, как именно летящий из космоса метеорит разнесет Землю. Снимая клип в мае этого года, мы сосредоточились на том, как этот день встречает человек. У Алексея Серебрякова такая харизма, что ему и играть ничего не надо. В нем заложена вот эта сила пополам с грустью. Когда мы общались с ним перед съемкой, я сразу понял, что все будет круто. Режиссер Александра Чухненко предложила закончить клип цитатой из Юваля Ноя Харари, которая начинается со слов: «Паника — это форма высокомерия, ее порождает гордыня…» К этому писателю можно относиться как угодно, например, считать его глобалистом, соглашаться с ним или нет... Но Алексей прочитал эту фразу своим характерным классным голосом, и в итоге меня ничего не покоробило.

— Как я понимаю, вы этим летом играете на большом количестве фестивалей?

— Да, где-то пару раз в неделю.

— Однако! И ведь, среди прочего, 8 июля начнется фестиваль Outline, в котором вы тоже участвуете. Это ведь электронный фестиваль. Я понимаю, что вы играете на сцене с живой музыкой, но будет ли как-то меняться программа в соответствии с форматом всего события?

— Посмотрим. Сейчас у меня мощная команда музыкантов и техников, за годы работы она стала спаянным, универсальным коллективом. Обычно мы приезжаем на фестиваль и уже на месте решаем, какой будет сет-лист, как сделать максимально подходящее выступление для конкретной публики. Обычно на фестивалях мы играем программу типа the best, но бывают фестивали, как Outline, где как раз можно и поэкспериментировать.

— Может ли быть продолжение у альбома «N2O2AC25», если уж мы об экспериментах?

— Ну конечно! В альбом вошли не все хиты, не говоря уже о ранней дискографии. Так что вполне может появиться вторая часть.

— А новый материал появляется?

— Я работаю над новым сольным материалом, пока не могу загадывать, но есть большое желание выпустить его в следующем году. У меня уже вырисовывается такая астрально-метафизическая история. Пока могу только сказать, что работа кипит.