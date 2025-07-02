Лукашенко помиловал 16 осужденных

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 16 человек, отбывающих наказание в том числе за преступления экстремистской направленности. Среди освобожденных восемь женщин и восемь мужчин, трое из них старше 50 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Все они раскаялись в содеянном и взяли на себя обязательство не нарушать закон»,— сообщила пресс-служба белорусского президента.

21 июня белорусские власти помиловали 14 человек, в том числе — оппозиционного политика Сергея Тихановского, приговоренного к заключению по обвинению в организации беспорядков на митингах 2020 года. Решение было принято после визита в Минск спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога.

Лусине Баласян