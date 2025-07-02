Хакеру из Кузбасса присудили 16 лет колонии по делу о госизмене

Кемеровский областной суд вынес приговор хакеру Андрею Смирнову за компьютерные атаки на сайты российских компаний. По ст. 275 УК РФ (государственная измена) и ст. 273 УК РФ (использование вредоносных компьютерных программ) ему назначили 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штраф в размере 100 тыс. руб., сообщили сегодня в прокуратуре Кузбасса. Судебный процесс проходил в закрытом для СМИ режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Кемеровской Области Фото: Прокуратура Кемеровской Области

По информации прокуратуры, Андрей Смирнов, проживающий в шахтерском городе Белово, разделял проукраинскую позицию. В 2022 году с помощью вредоносной компьютерной программы обвиняемый произвел хакерские атаки на сайты некоторых российских компаний, заблокировав их.

В октябре 2023 года Центр общественных связей ФСБ России сообщил о задержании жителя Белово по делу о госизмене. По сведениям ведомства, подозреваемый через мессенджер вступил в украинское киберподразделение, действующее в интересах разведывательных служб Украины. В составе этого формирования он проводил компьютерные атаки с применением вредоносного программного обеспечения на информационные ресурсы России.

Илья Николаев