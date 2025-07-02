Кассация оставила в силе решение по делу о законности продажи активов ЗАО «Труд»

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа оставил без изменения решение арбитражного суда Новосибирской области и постановление седьмого арбитражного апелляционного суда о законности сделки между ЗАО «Труд» и ООО «Брусника. ДОМ» по продаже земельного участка площадью 211,3 тыс. кв. м по ул. Большевистская стоимостью 950 млн руб.

«Решение от 16 декабря 2024 года арбитражного суда Новосибирской области и постановление от 7 апреля 2025-го седьмого арбитражного апелляционного суда оставить без изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения. Постановление может быть обжаловано в судебную коллегию Верховного суда», — сказано в постановлении от 1 июля.

«Мы удовлетворены решением суда кассационной инстанции. Корпоративный конфликт в обществе не должен препятствовать нормальной хозяйственной деятельности общества и негативно влиять на устойчивость гражданского оборота», - прокомментировала управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры», представляющая ЗАО «Труд» Ирина Гребнева,

Иск в отношении ЗАО «Труд» и его акционера Владимира Степанова в мае 2024 года подал еще один владелец предприятия — Петр Степанов. Бизнесмен потребовал аннулировать сделку купли-продажи земельного участка и наложить ограничения на действия по регистрации участка. По мнению заявителя, руководитель ЗАО «Труд» Владимир Степанов таким образом выводил активы из акционерного общества в обход корпоративного одобрения, говорится в материалах дела.

Петр и Владимир Степановы являются братьями и равноправными акционерами ЗАО «Труд». Владимир Степанов также является генеральным директором общества. «В обществе между его участниками существует корпоративный конфликт», — говорится в определении суда первой инстанции.

«Суд приходит к выводу об отсутствии признаков притворности у действий и сделок сторон. Основания для квалификации указанных действий в качестве притворной сделки, признания их недействительными и для применения последствий недействительности, в данном случае отсутствуют», — указано в решении определении суда первой инстанции.

ЗАО «Труд» зарегистрировано в Новосибирске в 1994 году, общество владеет рядом деловых и бизнес-центров, земельными участками. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании в 2024 году составила 365 млн руб., прибыль 280 млн руб.

Лолита Белова