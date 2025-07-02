ФНС подала иск о банкротстве владельца затонувшего танкера «Волгонефть 212»

Федеральная налоговая служба (ФНС) подала в арбитражный суд иск о банкротстве ООО «Кама Шиппинг». Это фрахтователь танкера «Волгонефть 212», потерпевшего крушение в Керченском проливе в прошлом году. Согласно судебной картотеке, иск направлен Межрайонной инспекцией ФНС по Пермскому краю 1 июля, его пока не приняли к производству.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение во время шторма в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. В результате в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута, в январе зафиксировали повторный разлив нефтепродуктов из остова судна. Пляжи Анапы и Темрюка закрыли для отдыхающих на летний сезон 2025 года. Росприроднадзор подготовил иски к владельцам танкеров. Глава федеральной службы Светлана Радионова говорила, что виновники ЧП не хотят возместить весь ущерб экологии.

Подробности — в материале «Ъ» «За экологическую катастрофу спросили по-крупному».