Из УГМУ выпустилось более 1,2 тыс. дипломированных медиков в 2025 году

В Екатеринбурге прошел выпускной Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) — дипломированными врачами и провизорами в 2025 году стали более 1,2 тыс. человек, сообщил у себя в Telegram врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера Фото: telegram-канал врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера

Денис Паслер присутствовал на церемонии вручения дипломов. Выпускники, с которыми он пообщался, сообщили, что уже выбрали места работы: одни собираются работать в Кушве, Нижнем Тагиле, Невьянске, Первоуральске, Екатеринбурге, а другие планируют начать карьеру в родных городах. «Конечно, для нас важно не только подготовить специалиста, но и создать условия для его работы, профессионального роста в родном регионе. Считаю, что это удается: 98,4% выпускников УГМУ прошлого года по специальности "Лечебное дело" трудоустроились в медучреждения именно Свердловской области. То же самое с новоиспеченными педиатрами — 99,2% выпускников остались лечить юных уральцев в родном регионе»,— подчеркнул врио губернатора.

Напомним, при федеральной поддержке в Свердловской области в 2025 году планируется ввести в эксплуатацию рекордное количество медицинских учреждений — 143 объекта. Кроме того, регион планирует закупить 48 ФАПов.

Ирина Пичурина