В Свердловской области построят 143 объекта медучреждений
При федеральной поддержке в Свердловской области планируется ввести в эксплуатацию рекордное количество медицинских учреждений, заявил в своем Telegram-канале врио губернатора Денис Паслер по итогам визита министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.
На фото слева врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, справа министр здравоохранения России Михаил Мурашко
Фото: telegram-канал врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера
«143 объекта — такого количества объектов медицинских совершенно новых и после капитального ремонта в области не делалось и не появлялось никогда»,— отметил Денис Паслер.
Михаил Мурашко заявил о готовности региона к реализации профильных национальных проектов, включая модернизацию первичного звена, где в 2025 году предстоит сдать 143 объекта и закупить 48 ФАПов. В частности, планируется ввести в эксплуатацию семь крупных медицинских объектов, включая новое здание детской больницы №15 в Екатеринбурге. «Ее площадь 14 тыс. кв. м, в сентябре она откроет свои двери для 25 тыс. маленьких пациентов. Это долгожданный объект для всех жителей Уралмаша»,— отметил глава региона.
Министр отметил важность проектов по охране материнства и детства, переоснащению перинатальных центров и закупке автотранспорта, оснащенного медицинским оборудованием для осмотра детей в образовательных организациях. «Мы специально здесь создали лабораторию, которая занимается контролем качества медицинских изделий. Наша задача, в том числе, активировать те проекты, которые могут дать прорывные решения для страны и мира в целом»,— сказал Михаил Мурашко подчеркнув инновационный и интеллектуальный потенциал региона.
Ранее Денис Паслер сообщил о строительстве нового приемного отделения для оказания экстренной помощи на базе больницы №40. По его словам, для реализации проекта привлечено около 520 млн руб. из федерального бюджета. Новое подразделение планируют построить к началу 2026 года.