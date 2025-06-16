В Свердловской области построят 143 объекта медучреждений

При федеральной поддержке в Свердловской области планируется ввести в эксплуатацию рекордное количество медицинских учреждений, заявил в своем Telegram-канале врио губернатора Денис Паслер по итогам визита министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На фото слева врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, справа министр здравоохранения России Михаил Мурашко

Фото: telegram-канал врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера На фото слева врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, справа министр здравоохранения России Михаил Мурашко

Фото: telegram-канал врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера

«143 объекта — такого количества объектов медицинских совершенно новых и после капитального ремонта в области не делалось и не появлялось никогда»,— отметил Денис Паслер.

Михаил Мурашко заявил о готовности региона к реализации профильных национальных проектов, включая модернизацию первичного звена, где в 2025 году предстоит сдать 143 объекта и закупить 48 ФАПов. В частности, планируется ввести в эксплуатацию семь крупных медицинских объектов, включая новое здание детской больницы №15 в Екатеринбурге. «Ее площадь 14 тыс. кв. м, в сентябре она откроет свои двери для 25 тыс. маленьких пациентов. Это долгожданный объект для всех жителей Уралмаша»,— отметил глава региона.

Министр отметил важность проектов по охране материнства и детства, переоснащению перинатальных центров и закупке автотранспорта, оснащенного медицинским оборудованием для осмотра детей в образовательных организациях. «Мы специально здесь создали лабораторию, которая занимается контролем качества медицинских изделий. Наша задача, в том числе, активировать те проекты, которые могут дать прорывные решения для страны и мира в целом»,— сказал Михаил Мурашко подчеркнув инновационный и интеллектуальный потенциал региона.

Ранее Денис Паслер сообщил о строительстве нового приемного отделения для оказания экстренной помощи на базе больницы №40. По его словам, для реализации проекта привлечено около 520 млн руб. из федерального бюджета. Новое подразделение планируют построить к началу 2026 года.

Полина Щуцкая