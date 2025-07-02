В Индии откроют кинозалы по технологии из Якутии

В течении двух лет в Индии откроют до 10 тысяч кинозалов по технологии компании «Экстра Синема», которая открыла несколько десятков малых кинотеатров в Якутии. По информации правительства Якутии, российский опыт планируется применить в индийском штате Трипура, где первые кинозалы откроют уже в августе этого года.

«Мы будем использовать якутские технологии для приобщения людей к кинематографу. Это востребованное людьми направление»,— приводятся в сообщении слова заместителя посла Индии в РФ Никхилеша Гири. Он подтвердил готовность поддерживать проект.

Как отметили в «Экстра Синема», индийский рынок заинтересовал их благодаря скорости окупаемости кинозалов, а также популярности национального кино: в Индии выпускается свыше двух тысяч фильмов ежегодно, а спрос на местное кино остается высоким.

Министр по внешним связям и делам народов Якутии Гаврил Кириллин сообщил «Ъ», что республика активно сотрудничает с Индией в сфере культуры и креативных индустрий. Также ведутся переговоры о совместных съемках художественного кино.

Николай Борисов, Якутск