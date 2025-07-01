Рыцарь печального опыта

Участник президентских выборов-2024 Борис Надеждин пожаловался в Конституционный суд (КС) на правила сбора и проверки подписей в поддержку кандидата в президенты. Отталкиваясь от своего предвыборного опыта, он считает слишком жесткими требования к предельно допустимой доле «брака» в автографах и к количеству подписей, которые кандидат может представить сверх необходимого минимума. Политик также оспаривает форму заключения эксперта, на основании которого подписи признаются недостоверными, и требования к списку сборщиков подписей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кандидат в президенты России от партии «Гражданская инициатива» Борис Надеждин во время подачи документов в Центральную избирательную комиссию, 26 декабря 2023 года

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Кандидат в президенты России от партии «Гражданская инициатива» Борис Надеждин во время подачи документов в Центральную избирательную комиссию, 26 декабря 2023 года

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В своей жалобе Борис Надеждин оспаривает сразу несколько норм законов «Об основных гарантиях избирательных прав» и «О выборах президента РФ», регламентирующих порядок сбора и проверки подписей в поддержку кандидата. Об этом он сообщил на своем сайте. Жалоба находится на предварительном изучении, следует из данных электронной картотеки КС.

Напомним, что партия «Гражданская инициатива» выдвинула господина Надеждина кандидатом в президенты на выборах 2024 года. Для регистрации ему требовалось собрать не менее 100 тыс. подписей избирателей, но не более 2,5 тыс. в одном регионе. Всего он сдал в Центризбирком (ЦИК) 105 тыс. автографов (это предельно допустимое количество), хотя утверждал, что собрал более 200 тыс. Однако ЦИК в ходе проверки забраковал более 15% подписей при допустимой норме брака 5%. Основными причинами выбраковки стали отсутствие лиц, собиравших автографы, в списке сборщиков подписей либо неточные данные о них, а также недостоверные данные об избирателях. Борис Надеждин обжаловал в Верховном суде и сам отказ ЦИКа, и нормативные документы, регламентирующие порядок проверки подписей, но успеха не добился.

В своей жалобе в КС господин Надеждин напоминает, что закон о выборах президента в первоначальной редакции предусматривал возможность представления подписей с запасом 25%, а не 5%, а основанием для отказа в регистрации была выбраковка 25% автографов.

Ужесточение требований произошло в 2005 году, и авторы инициативы его никак не мотивировали. По мнению заявителя, его пример служит доказательством того, что действующие требования избыточны, так как конституционно оправданная цель — подтвердить наличие у кандидата должной поддержки — может быть достигнута менее жесткими средствами. Также, по оценке политика, Верховный суд в его деле нарушил право кандидата на судебную защиту, поскольку фактически подтвердил, что заключения проверяющих подписи экспертов не требуют ни обоснования, ни мотивировки и могут состоять только из указания на код нарушения. Это фактически лишает кандидатов возможности оспаривать отказ в регистрации, основанный на подобных заключениях, пишет господин Надеждин в жалобе.

Наконец, указывает он, требования привязывать списки сборщиков к определенному региону вообще нет в законе: ЦИК произвольно установил его в своей инструкции и тем самым ввел новое правило, которое является дополнительным обременением для кандидатов. Ведь если один и тот же человек, стоя на одной и той же точке, соберет подписи избирателей, проживающих в разных регионах, то этого сборщика придется включать сразу в несколько региональных списков. Поэтому заявитель просит признать спорные положения двух законов неконституционными в той мере, в какой они допускают подобную практику.

Это уже не первая попытка оспорить требования к подписям и процедуру их проверки, напоминает партнер консалтингового бюро Т&М Гарегин Митин.

Поэтому позиция КС по этим вопросам достаточно подробно проработана, и серьезных ограничений пассивного избирательного права суд не нашел. Но относительно заключения специалиста-графолога заявитель отчасти прав, полагает господин Митин, правовой статус этого документа до конца не определен, и как его обжаловать, тоже не очень понятно. Было бы полезно, если бы КС по этому поводу высказался, надеется эксперт.

Руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский, в свою очередь, отмечает, что, по сути, заявитель ставит под вопрос всю модель контроля поддержки кандидатов через массовую верификацию подписей. Но КС не занимается оценкой того, насколько выбранная модель регулирования чрезмерно сложна или удобна для кандидатов, подчеркивает эксперт, задача суда лишь проверить, не нарушает ли сама норма прямых положений и принципов Конституции. «Когда жалоба нацелена, по сути, на демонтаж или радикальную ревизию всей процедуры, а не на локальные изъяны нормы, КС, как правило, воздерживается от удовлетворения таких требований, считая их предметом политической, а не конституционной оценки»,— объясняет господин Брикульский.

Анастасия Корня