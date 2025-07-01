В четырех регионах завершилось выдвижение кандидатов в губернаторы

1 июля завершился период выдвижения кандидатов на выборы губернаторов Коми, Брянской и Еврейской автономной (ЕАО) областей. Ранее, 29 июня, этот срок истек в Новгородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Больше всего претендентов на руководящий пост пока заявилось в Коми — сразу 11 человек. Конкуренцию врио губернатора от «Единой России» (ЕР) Ростиславу Гольдштейну там планируют составить кандидаты от КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России — За правду» (СРЗП), «Родины», «Коммунистов России», Российской партии свободы и справедливости, а также «Зеленой альтернативы». Кроме того, в качестве самовыдвиженцев в гонке рассчитывают поучаствовать предприниматель и две пенсионерки.

В ЕАО вместе с врио губернатора Марией Костюк (ЕР) на выборы баллотируются еще восемь человек — представители КПРФ, ЛДПР, СРЗП, «Новых людей», Партии пенсионеров, «Родины», «Коммунистов России» и «Зеленых». В Новгородской области на руководящий пост помимо врио главы Александра Дронова (ЕР) претендуют шесть человек — представители КПРФ, ЛДПР, СРЗП, Партии пенсионеров, «Яблока» и «Зеленой альтернативы». Наконец, в Брянской области против действующего губернатора Александра Богомаза выдвинулись всего три оппонента — от КПРФ, СРЗП и «Родины».

Напомним, 14 сентября прямые выборы губернаторов пройдут в 20 субъектах.

Дарья Балобанова, Биробиджан; Сергей Толмачев, Воронеж; Дарья Шучалина, Сыктывкар