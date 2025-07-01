У экс-замглавы управления ФСИН по Петербургу изъяли имущество на 100 млн рублей

Петроградский райсуд Санкт-Петербурга удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии имущества бывшего замначальника главного управления ФСИН по Петербургу и Ленинградской области Сергея Мойсеенко. Общая стоимость изъятого превысила 100 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего фигурант успел купить девять машин премиум-класса и 18 объектов недвижимости. Часть из них куплены за границей, их стоимость оценивается в €1,2 млн. Чтобы скрыть наживное, все объекты мужчина регистрировал на доверенных лиц. При этом экс-замглавы не смог доказать законность дохода.

Сергей Мойсеенко в свое время курировал строительство следственного изолятора «Кресты-2». В 2021 году его приговорили к трем годам колонии строгого режима за получение взяток на более чем 700 млн руб. Годом ранее фигуранта признали виновным в организации убийства куратора строительства СИЗО «Кресты» Николая Чернова, за это ему дали 15 лет колонии.

Никита Черненко