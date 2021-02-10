Экс-замначальника санкт-петербургского УФСИН признали виновным в получении взятки

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга признал виновным бывшего заместителя начальника УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергея Мойсеенко в получении взятки на общую сумму 711 млн руб. при строительстве следственного изолятора «Кресты-2». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. По совокупности приговоров суд назначил ему 18 лет строгого режима. Ранее 15 лет колонии Сергей Мойсеенко получил по делу о подстрекательстве к убийству.

Суд признал доказанной версию обвинения, согласно которой Сергей Мойсеенко получил от руководителя ООО «Петроинвест» Руслана Хамхокова и бывшего гендиректора ОАО «Генеральная строительная корпорация» (ГСК) Виктора Кудрина 711 млн руб. за создание благоприятной обстановки для работы компаний взяткодателей. В прокуратуре Санкт-Петербурга уточнили, что размер взятки составлял 10% от всех денежных средств, поступающих на счета подрядчиков. Свою вину Сергей Мойсеенко не признал, от дачи показаний отказался. Адвокат Ян Стецкевич, представляющий интересы обвиняемого, сообщил “Ъ”, что приговор будет обжалован как незаконный и необоснованный.

Прошлым летом Ленинградский областной суд на основании единодушного обвинительного вердикта присяжных приговорил экс-замначальника санкт-петербургского УФСИН к 15 годам колонии строгого режима, признав его виновным в подстрекательстве к убийству куратора строительства СИЗО «Кресты» Николая Чернова. Обвинительный приговор на основании вердикта был вынесен со второй попытки: в 2019 году присяжные оправдали Сергея Мойсеенко.

Руководителя ООО «Петроинвест» Руслана Хамхокова в марте 2019 года приговорили к пяти годам условно с таким же испытательным сроком — он признавал свою вину, сотрудничал со следствием и давал показания против своих сообщников. Дело бывшего гендиректора ОАО ГСК Виктора Кудрина сейчас рассматривается Петроградским райсудом Санкт-Петербурга: на первом заседании он признал вину в злоупотреблении полномочиями.

Марина Царева, Санкт-Петербург