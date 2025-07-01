Ладожский мост разведут для прохода участника «Алых парусов» брига «Россия»

В четверг, 3 июля, состоится внеплановая разводка Ладожского моста на 40-м километре федеральной трассы Р-21 «Кола» в Ленобласти. В течение 45 минут переправа окажется недоступной для автомобилистов из-за прохода вверх по Неве участника праздника выпускников в Петербурге — брига «Россия», сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Богородский, Коммерсантъ Фото: Михаил Богородский, Коммерсантъ

Ладожский мост разведут с 15:00 до 15:45. Помимо брига «Россия» в этот момент по Неве также пройдет парусно-моторная яхта Orca с максимальным высотным габаритом 30 метров, уточнили в ведомстве.

Разводка моста осуществляется представителями подрядной организации ООО «ЕвроТрансСтрой» по согласованию с ФБУ «Администрация "Волго-Балт"», отмечается в сообщении. Водителей попросили заранее планировать маршруты следования с учетом ограничений.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что концертную программу «Алых парусов» в этом году посетили около 100 тыс. человек.

О том, как прошел вечер выпускников в Петербурге в этом году — в материале «Ъ-СПб» «С праздником, наследники!».

Андрей Цедрик