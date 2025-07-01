Военный самолет упал в Нижегородской области во время учебного полета

Военный самолет Су-34 упал в Нижегородской области при выполнении учебно-тренировочного полета 1 июля. Эту информацию «Ъ-Приволжье» подтвердил источник в силовых структурах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По данным Минобороны РФ, авария произошла около 13:00, при заходе на посадку у истребителя не вышло шасси. Экипаж попытался устранить неисправность в полете, но не смог. Тогда летчики вывели истребитель в безопасную зону и катапультировались. Самолет упал в безлюдном районе, на земле разрушений нет. Оба члена экипажа живы.

В обстоятельствах произошедшего будут разбираться военные следователи.

Как писал «Ъ-Приволжье», еще один самолет при выполнении учебного полета упал в Нижегородской области 2018 году.

Иван Сергеев