Экс-главную медсестру удмуртского онкодиспансера оставили под стражей

Бывшую главную медсестру республиканского клинического онкодиспансера оставили под стражей, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Медработник обвиняется в получении взятки в крупном размере группой лиц (ст. 290 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Апелляционную жалобу 1 июля рассмотрел Верховный суд Удмуртии. Обвиняемая и ее адвокат просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Они объяснили это тем, что скрываться и оказывать давление на свидетелей фигурантка не намерена. Суд оставил постановление в силе и уточнил, что мера пресечения избрана на один месяц и 16 дней.

Напомним, следствие считает, что фигурантка, работая главной медсестрой, совместно с главным врачом онкодиспансера получила взятку от коммерческой организации, занимающейся поставкой медоборудования, за лоббирование заключения с больницей контрактов и общее покровительство. Фигурантку поместили в СИЗО до 25 июля. Не согласившись с решением суда, защитник подал апелляционную жалобу с просьбой избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы, а именно домашний арест.