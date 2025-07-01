Атаку БПЛА на промышленное предприятие в Ижевске признали терактом

Региональное управление СКР квалифицровало атаку беспилотников на промышленный объект в Ижевске как теракт (ст. 205 УК). По предварительным данным, для нападения ВСУ использовались ударные беспилотники дальнего действия типа «Лютый». Часть из них удалось нейтрализовать силам ПВО, однако один, преодолев более тысячи километров, взорвался на территории промышленного предприятия.

По предварительным данным, пострадало около двух десятков человек, трое погибли. На месте взрыва продолжается спасательная операция. В администрации Ижевска на два ближайших дня отменили все массовые мероприятия.

Уголовное дело предполагается передать в центральный аппарат СКР, где расследуются все преступления, совершенные ВСУ в России.

Николай Сергеев