«Инарктика» выплатит дивиденды за 2024 год

Акционеры ПАО «Инарктика» утвердили дивиденды в размере 10 руб. на акцию за 2024 год. Общая сумма выплат составит 879 млн руб., говорится в отчете компании.

«За» выплату дивидендов в таком размере проголосовали 99,9% участников собрания. Получателей дивидендов определят 7 июля, сказано в сообщении компании.

По итогам первого квартала и первого полугодия 2024 года «Инарктика» также выплатила дивиденды в размере 10 руб. на акцию. В третьем квартале компания выплатила дивиденды в 20 руб. на акцию. Общий размер дивидендов за 2024 год составит 50 руб. на акцию — почти 4,5 млрд руб.

«Инарктика» выращивает атлантического лосося и морскую форель в Баренцевом море, радужную форель — в озерах Карелии. В 2024 году компания реализовала 25,7 тыс. т. рыбы. Показатель снизился на 9% год к году из-за аномально низких температур в Баренцевом и Норвежском морях, а также заражения рыбы вшами. При этом по итогам прошлого года выручка «Инарктики» выросла до рекордных 31,5 млрд руб. (+10,5%).

На конец 2023 года около 25% акций компании принадлежало ООО «УК "Свиньин и партнеры"», 23,5% — брату губернатора Московской области Максиму Воробьеву, 17,25% — «ИГС Инвест».