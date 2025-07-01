Экс-глава Старооскольского горокруга возглавил местный филиал НИУ «БелГУ»

Бывший глава Старооскольского горокруга Андрей Чесноков стал директором Старооскольского филиала НИУ «БелГУ». Он приступил к новым обязанностям сегодня. Об этом сообщила ректор вуза Евгения Карловская в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Чесноков

Фото: Пресс-служба правительства Белгородской области Андрей Чесноков

Фото: Пресс-служба правительства Белгородской области

На этом посту 40-летний господин Чесноков сменил Тамару Беликову, занимавшую его с момента образования подразделения — последние 26 лет.

Андрей Чесноков возглавил администрацию Старого Оскола в декабре 2021 года в качестве врио, в январе 2022-го был утвержден в этой должности. В январе 2024-го его переизбрали на этот пост. В декабре Андрей Чесноков сообщил, что уходит в отставку. Затем он занял должность советника директора Старооскольского геологоразведочного института (филиал Московского геологоразведочного института имени Серго Орджоникидзе). Муниципалитет вместо него возглавил Владимир Жданов, с 2018 года руководивший Шебекинским округом.

Алина Морозова