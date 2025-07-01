Мошенники начали обманывать россиян под видом свиданий в онлайн-кинотеатрах

В России появилась новая мошенническая схема, при которой злоумышленники предлагают «романтическую встречу» и совместный просмотр фильмов через интернет-платформы. Таким способом одна из преступных групп с начала года обманула больше 40 россиян и похитила свыше 343 тысяч рублей, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на данные компании F6.

Мошенники создают в соцсетях или мессенджерах фальшивые профили девушек, которых выдают за жительниц Москвы, Санкт-Петербурга или других крупных городов. «Девушки» знакомятся с мужчинами, после установления контакта переписка переходит в Telegram, где жертве предлагают «познакомиться поближе» через совместный просмотр фильма в специальном приложении. При переходе по присланной ссылке владельцы iPhone попадают на фишинговый сайт, где «нужно оплатить подписку», введя реквизиты банковской карты. Пользователям Android предлагают скачать вредоносный APK-файл из фейкового магазина приложений, замаскированного под Google Play. После установки приложения и ввода платежных данных злоумышленники также получают доступ к счетам жертвы.

Эксперты напоминают о необходимости сохранять бдительность при общении в интернете и настоятельно рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам, а также не вводить данные банковских карт на непроверенных ресурсах.