В Удмуртии объявили режим опасности БПЛА

В Удмуртии объявлен режим опасности БПЛА: все силы и средства находятся в состоянии повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Цицаги, Коммерсантъ Фото: Никита Цицаги, Коммерсантъ

В случае обнаружения беспилотника жителям на улице рекомендовали укрыться в подземном переходе или паркинге, в транспорте — покинуть его и спрятаться в ближайшем укрытии (если такой возможности нет — отойти от окон, пригнуться и закрыть голову руками), в здании — спустититься в подвал и на парковку, не пользоваться лифтом.