В Башкирии в ДТП погибли два подростка

Питбайк с двумя 14-летними подростками столкнулся с Lada Granta на трассе Уфа — Бирск — Янаул в Калтасинском районе, сообщили пресс-службы Главного управления МЧС и прокуратуры Башкирии. Один из детей скончался на месте аварии, второй — в автомобиле скорой помощи.

Водитель Lada Granta доставлен в больницу.

«Предварительно, питбайк при обгоне автомобиля мог выехать на встречную полосу движения и столкнулся с легковушкой»,— говорится в пресс-релизе ГУ МЧС по региону.

Прокуратура организовала проверку в связи с ДТП.

Наталья Балыкова