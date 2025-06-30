Россия ввела санкции против немецкого автоконцерна Daimler Truck

Немецкий автоконцерн Daimler Truck 27 июня включили в перечень юридических лиц, в отношении которых действуют экономические санкции. Постановление правительства опубликовано на портале опубликования правовых актов.

С фигурантами санкционного списка запрещено совершать сделки, исполнять перед ними обязательства по заключенным сделкам, а также осуществлять выгодные для них финансовые операции. При этом правительство может выдавать временные разрешения на заключение отдельных сделок.

Daimler Truck — крупнейший производитель грузовых автомобилей в мире, входит в Mercedes-Benz Group. Компания производит тягачи, грузовые автомобили и автобусы под торговыми марками BharatBenz, Freightliner, FUSO, Mercedes-Benz, Setra, Thomas Built Buses и Western Star.

Daimler Truck заявила о приостановке деятельности в России весной 2022 года, однако об окончательном уходе с российского рынка речи не шло. В феврале 2024 года компания продала свою 15-процентную долю крупнейшего производителя грузовиков в России КамАЗ.