Лукашенко призвал белорусский народ молиться на власть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал новых руководителей регионов соблюдать строгую дисциплину в связи с «военной ситуацией» в стране. На встрече с заместителями председателей исполкомов и главами райисполкомов из Брестской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областей он подчеркнул, что народ должен благодарить власть за то, что Белоруссия пока не участвует в вооруженных конфликтах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Слушайте, мужики, сегодня ситуация военная. Народ должен на эту власть молиться, что мы еще как-то держимся»,— заявил Александр Лукашенко. Он отметил, что вокруг республики есть серьезная внешняя угроза и в случае возникновения внутренних проблем ситуация только усугубится извне: «Вокруг Беларуси сидят, как змеи подколодные, шипят, готовы сюда ринуться».

Белорусский президент подчеркнул необходимость максимальной собранности и ответственности в органах власти, призвал предотвращать административные провалы, которые могут стать поводом для вмешательства извне и дестабилизации внутри страны.