Семь выпускников православной гимназии Тольятти пели про Бандеру и гимн Украины

Следователи установили всех семерых участников акции в тольяттинском Парке Победы, которые спели в общественном месте песню «Батька наш — Бандера» и гимн Украины. Об этом сообщили в СУ СКР по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Молодые люди в возрасте 17-18 лет праздновали выпускной в православной гимназии. У них изъяты мобильные телефоны, проводится их осмотр. Также по озвученному произведению назначена лингвистическая экспертиза.

В отношении группы молодых людей возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Один из них публично раскаялся и извинился перед всеми, кого мог оскорбить.

Андрей Сазонов