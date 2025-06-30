В Тольятти возбуждено уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма»

В Тольятти в отношении подростков возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма». Об этом сегодня сообщили в региональном СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В ходе мониторинга соцмедиа выявлены видеозаписи, на которых зафиксированы противоправные действия подростков в Тольятти, исполняющих музыкальные произведения, содержащие признаки реабилитации нацизма»,— заявили в Следственном комитете.

Как сообщалось ранее, на появившемся в сети видео, предположительно, нетрезвые молодые люди поют про идеолога украинских националистов Степана Бандеру. Комментаторы утверждают, что запись сделана после выпускного вечера в Парке Победы.

В настоящее время следователями выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательств.

Алексей Алексеев