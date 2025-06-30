Силовики задержали подростков из Тольятти, спевших гимн Украины в Парке Победы

В Самарской области задержаны исполнители песен «Батька наш — Бандера» и гимна Украины в тольяттинском Парке Победы. Об этом «Ъ-Волга» сообщил источник в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В отношении группы молодых людей возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Дополнительные обстоятельства произошедшего устанавливаются. Главный исполнитель раскаялся в содеянном и попросил прощения у жителей региона.

Ранее пользователи соцсетей возмутились видео, которое записали молодые люди в Парке Победы в Тольятти. Комментаторы предположили, что в записи участвовали выпускники местного учебного заведения, отметившие окончание учебы вечером в субботу, 28 июня.

Андрей Сазонов