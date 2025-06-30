Налоговики решили обанкротить «Тамбовский асфальт» из-за долгов на 90 млн рублей

УФНС по Тамбовской области обратилось в арбитражный суд региона с требованием признать банкротом местное же ООО «Тамбовский асфальт». Размер задолженности компании составляет 90,4 млн руб. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Причина появления задолженности не раскрывается. Заявление пока не принято к производству.

По данным Rusprofile, ООО «Тамбовский асфальт» было учреждено в Тамбовской области в феврале 2006 года. Основной вид деятельности — производство абразивных и неметаллических минеральных изделий, не включенных в другие группировки. Уставный капитал — 10 тыс. руб. 75% компании принадлежит Левону Галстяну, 25% — Артюше Аракеляну. Господин Аракелян также владеет столичным ООО «МСК», которое занимается строительством жилых и нежилых зданий. Выручка «Тамбовского асфальта» по итогам 2024 года составила 700 млн руб., чистая прибыль — 7,1 млн руб. Гендиректор — Андрей Макаров.

С марта 2016 года компания выиграла 35 госконтрактов на 7,9 млрд руб. в сумме. Крупнейший заказчик — ФКУ «Упрдор Волгоград — Москва» (12 контрактов на 4,5 млрд руб. в совокупности). В начале июня дорожники получили подряд на обновление трех улиц в Тамбове за 321,8 млн руб.

Алина Морозова