Три дороги в Тамбове отремонтируют за 322 млн рублей

МБУ Тамбова «Дирекция городских дорог» подвело итоги открытого конкурса и определило подрядчика для ремонта автодорог на улице Карла Маркса (от улицы Интернациональной до улицы Пролетарской), Моршанском шоссе (от Комсомольской площади до улицы Урожайной) и самой Комсомольской площади (на перекрестке улиц Пролетарской, Советской и Моршанского шоссе) в Тамбове. Контракт на 321,8 млн руб. при начальной цене в 383,6 млн руб. заключили с местным ООО «Тамбовский асфальт» Левона Галстяна и Артюша Аракеляна. В конкурсе участвовали еще пять компаний, которые предлагали более высокую цену. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

До 2 октября подрядчик должен выполнить подготовительные работы, вырубить деревья и кустарник, демонтировать и установить бортовой камень, положить дорожную одежду, устроить пересечения и примыкания, парковки, заездные карманы, тротуары, остановки, наружное освящение, установить дорожные знаки, нанести разметку, восстановить благоустройство.

По данным Rusprofile, ООО «Тамбовский асфальт» зарегистрировано в 2006 году в Тамбовской области для производства абразивных и неметаллических минеральных изделий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректор — Андрей Макаров. 75% принадлежат Левону Галстяну, 25% — Артюшу Аракеляну. Выручка за 2024 год составила 700 млн руб., чистая прибыль — 7,1 млн руб.

Сегодня стало известно, что ООО «Белгороддорстрой» братьев Дарчинянов отремонтирует 7,6 км дороги в Алексеевском округе Белгородской области за 258 млн руб.

Юрий Голубь