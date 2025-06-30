Россия ограничила доступ к веб-ресурсам 15 европейских СМИ

В ответ на санкции Евросоюза в отношении российских изданий Россия ограничила доступ на своей территории к веб-ресурсам 15 европейских СМИ. Об этом сообщил российский МИД. Перечень ресурсов ведомство не привело.

«Официальный Брюссель и столицы государств-членов ЕС были неоднократно предупреждены, что направленные против российских СМИ запреты и необоснованные ограничения, а также иные формы политически мотивированных репрессий не останутся без надлежащей реакции с российской стороны»,— говорится в заявлении российского МИДа.

Меры приняты в ответ на санкций против Eurasia Daily, Fondsk, Lenta, News Front, Rubaltic, South Front, Фонд стратегической культуры, ФГБУ РИЦ «Красная звезда». Ограничения против перечисленных СМИ включены в 16-й пакет санкций ЕС против России, введеный в феврале.

Лусине Баласян