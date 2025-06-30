В Иркутске возбуждено дело о мошенничестве при обустройстве детской поликлиники

В Иркутске правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при строительстве детской поликлиники в Ленинском районе. Ущерб превысил 30 млн руб., сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в 2022 году строительно-монтажная фирма по договору субподряда выполнила работы по монтажу систем контроля и оповещения, охранно-тревожной и пожарной сигнализации на объекте. Контракт был заключен с ГКУ «Управление капитального строительства Иркутской области».

В ходе прокурорской проверки было установлено, что представитель подрядной организации представил подложные акты о якобы выполнении работ другим юрлицом. Таким образом, деньги были перечислены на счет компании, которая не имела отношение к подряду.

Александра Стрелкова