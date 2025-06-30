В Бирске в третий раз за три месяца сменили главу администрации

Исполняющим обязанности сити-менеджера Бирска назначен главный специалист отдела ЖКХ городской администрации Ринат Ахмадуллин. Соответствующее решение 25 июня приняли депутаты горсовета.

Обязанности главы администрации на Рината Ахмадуллина возлагаются во второй раз — в апреле он временно занял пост после досрочной отставки Виктории Бурдиной, которая была арестована по обвинению в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). С 14 мая обязанности сити-менеджера исполнял замглавы администрации Сергей Васянин, однако 11 июня он попросил об освобождении от них.

Назначить нового сити-менеджера планируется после перевыборов горсовета 14 сентября.

Идэль Гумеров