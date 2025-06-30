Праздник Ысыах в Якутске собрал более 210 тыс человек

Большой национальный праздник Ысыах Туймаады, посвященный в этом году 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Году защитника Родины в Республике Саха (Якутия) и Году защитника Отечества в России, посетило свыше 210 тыс. человек. Об этом сообщает окружная администрация Якутска. Среди гостей праздника были жители Якутии, Донецкой Народной Республики и других регионов России, а также из Казахстана, Китая, Индии.

В рамках празднования состоялось более ста зрелищных мероприятий, в том числе юбилейные ХХХ Игры Дыгына. Завершился Ысыах конными скачками на призы главы администрации Якутска Евгения Григорьева.

Ысыах — этнический праздник народа Саха, северных коневодов мира, который представляет собой уникальную арктическую культуру. В нем ярко отразилась экологическая культура народа с ее мировоззренческим комплексом почитания природы и бережным отношением ко всему живому. Он тесно связан со временем приплода скота и изобилия мяса, молока и молочных продуктов. Проводился во время летнего солнцестояния, которое знаменовало наступление Нового года.

Николай Борисов, Якутск