IVA тянет ветви к интеллекту

Разработчик сервиса видео-конференц-связи IVA Technologies вложит 500 млн руб. в разработку собственных ИИ-продуктов, рассчитывая укрепить позиции на фоне растущего спроса на цифровых ассистентов. Инвестиции будут направлены на автоматизацию программирования, видеоаналитику и т. д. Эксперты считают шаг логичным, но предупреждают о технологических рисках и росте стоимости самой технологии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

IVA Technologies инвестирует 500 млн руб. в собственную лабораторию искусственного интеллекта (ИИ). Как рассказали “Ъ” в компании, средства направят на развитие видеоаналитики, инструментов для автоматизации программирования, а также корпоративного ассистента IVA GPT. Также там добавили, что ИИ-решения будут интегрированы с существующей платформой IVA One и смогут применяться в системах видео-конференц-связи, государственной Единой биометрической системе и корпоративных системах. В IVA также заявляют о планах по созданию собственного ядра видеоаналитики с возможностью распознавания объектов, действий и эмоциональных паттернов. Среди потенциальных клиентов — госсектор, банки, транспортные и промышленные компании.

В рамках инвестиций компания также планирует запуск собственного цифрового ассистента и платформы для совместной работы программистов. В компании подчеркивают, что решение о создании собственной ИИ-лаборатории связано с желанием «снизить зависимость от внешних технологий», в том числе с учетом санкционных ограничений.

IVA Technologies — российский разработчик решений для корпоративных коммуникаций и IT-инфраструктуры, основанный в 2017 году. В 2024 году выручка компании составила 3,3 млрд руб. при чистой прибыли в 1,9 млрд. В тот же год IVA Technologies провела IPO на Московской бирже. Собственные ИИ-решения также разрабатывают и представляют такие крупные компании, как «Яндекс», «Сбер», T1 и др., там не ответили “Ъ”.

«"Цифровое сознание" предприятий, или так называемые цифровые двойники,— один из наиболее перспективных и маржинальных трендов с ежегодным ростом рынка на 30–40%»,— отмечает партнер технологической практики «ТеДо» Артем Семенихин. По его словам, разработка решений в области видеоаналитики в случае IVA Technologies, вероятно, направлена на поддержание конкурентоспособности существующего портфеля, поскольку рынок таких решений насыщен и растет достаточно медленно — в пределах 5–10% в год. В части инструментов для автоматизации программирования господин Семенихин считает, что речь, скорее всего, об адаптации open source—моделей для внутренних нужд, поскольку создание конкурентоспособного решения уровня Cursor потребует значительных ресурсов.

Текущие вложения компании выглядят оправданными, считает ведущий эксперт в области ИИ «Университета 2035» Ярослав Селиверстов. Рынок видео-конференц-связи в РФ демонстрирует устойчивый рост (около 15,2% в год), а доля российских разработчиков в нем к 2028 году прогнозируется на уровне 91%. Для IVA, контролирующей четверть этого сегмента, новые ИИ-модули станут источником монетизации через SaaS-услуги, считает он.

Однако это возможно, если компания просчитала совокупную стоимость владения будущими продуктами, включая скрытые издержки, которые нередко превышают прямые инвестиции в несколько раз, напоминает гендиректор IT-компании «А–Я эксперт» Роман Душкин. Он также отмечает, что при создании сложных распределенных ИИ-систем, особенно в области видеоаналитики и распознавания, высоки риски недоучета потенциальных угроз безопасности. А наличие собственной R&D-команды эксперт считает оправданным только в случае стабильной загрузки и стратегической привязки к долгосрочным разработкам. «Хотя 500 млн руб. кажется внушительной суммой, в глобальной практике ИИ-разработок это сравнительно скромный бюджет»,— отмечает руководитель коммуникационного агентства «Старлайт» Вадим Скосырев. Большинство крупных решений требуют не только вложений в код, но и серьезной инфраструктуры: дата-центров, больших массивов размеченных данных и т. д. В этом смысле проект IVA потенциально уязвим, особенно если нацелен не только на внутренние задачи, но и на создание рыночного продукта, заключает эксперт.

Филипп Крупанин, Юлия Юрасова