Видеосвязи

С уходом западных разработчиков с российского рынка видеоконференцсвязи, отечественные разработчики методично усиливают присутствие во всех сегментах бизнеса и госсекторе. Зачастую из-за высокой конкуренции за клиентов приходится демпинговать, признаются участники рынка. "Ъ- Review" обсудил с разработчиками, за счет чего они могут увеличить свою долю на рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Глобальный и российский рынок ВКС

По данным портала CNews за прошлый год, глобальный рынок решений для ВКС увеличивается на 12–13% в год — медленнее, чем прогнозировали эксперты, но быстрее IT-рынка в целом. Точных данных об объеме этого сегмента у аналитических агентств нет: Global Market Insight оценивал его объем в $25 млрд по итогам 2022 года, а Fortune Business Insights — только в $7 млрд. При этом заметную долю, по данным МТС, занимали зарубежные Skype (35%), Zoom (15%) и Teams (7%). После ухода зарубежных вендоров с российского рынка из-за конфликта на Украине позиции начали усиливать российские разработчики.

По оценке холдинга Т1, в ближайшие годы российский рынок ВКС будет расти темпами, превышающими мировые: динамика роста составит до 40% в ближайшие годы. CNews Fortune Business Insights оценивает объем мирового рынка ВКС в $33 млрд в 2024 году и прогнозирует его рост до $60 млрд к 2032 году при темпе 8%.

CNews Analytics составило рейтинг лидеров отрасли в России, согласно которому 70% выручки приходится на пять компаний: IVA Technologies, «Труконф», NexTouch, «Сател» и «Вебинар Технологии (МТС Линк)». При этом не все компании занимаются разработкой софта — в рейтинге есть и производитель LCD-панелей (NexTouch).

Портал Tadviser учитывает в своем рейтинге только вендоров и интеграторов, показывая несколько иной расклад: в лидерах — IVA Technologies, UnitSolutions, «Труконф», «МТС Линк» и «Сател», при этом UnitSolutions является интегратором и принадлежит «Труконф».

Точных оценок этого сегмента пока нет ни у одного аналитического агентства, и тому есть несколько причин. Во-первых, на мировом рынке фактически лидируют IT-гиганты, на фоне которых совершенно теряются вендоры поменьше, и это мешает объективной оценке. Если исключить из анализов Cisco и Microsoft, говорят опрошенные «Ъ-Review» эксперты, картина будет более реалистичной, но так никто не делает. Во-вторых, рынок ВКС — это и разработчики ПО, и производители «железа», и услуги интеграторов, и все это покупается в разных темпах: оборудование может служить десятилетие, лицензии бывают краткосрочные и долгосрочные, а построение необходимой инфраструктуры может растянуться на годы (с разной схемой оплаты: постфактум, частичная, авансовая).

Наконец, очень часто в объемах выручки фигурируют дебетовая задолженность (то есть реально указанные суммы вендор еще не получил — это подтверждают, например, аналитики отраслевого ресурса «Видео + Конференции»), доходы сразу по всем направлениям деятельности. Таким образом, большинство рейтингов и публикаций на тему ВКС содержат в себе смешение данных. С одной стороны, в них входят разработчики программного обеспечения, с другой — производители оборудования, с третьей — продукты для разных сегментов (например, крупный бизнес чаще использует Microsoft Teams, входящий в подписку Office 365, а лидеры рынка ВКС Skype и Zoom более популярны у ИП, самозанятых и физлиц, поэтому ставить их в один ряд некорректно).

Быстрее, выше, сильнее

Гендиректор IVA Technologies Станислав Иодковский говорит, что темпы роста российского рынка даже превышают прогнозы: «Сервис ВКС становится более популярным. Уже выработана достаточно уверенная привычка бизнеса к этой технологии. Рынок ежегодно растет примерно на 30%. По нашим прогнозам, еще до 2030 года этот темп продолжится — пока не закончится импортозамещение». При этом лидеры рейтинга растут даже быстрее темпов общего роста, считает господин Иодковский.

Импортозамещение в госсекторе, начатое еще десять лет назад, практически завершено, считает директор по маркетингу «Труконф» Лев Якупов: «Сейчас это уже сформированная клиентская база, поделенная между вендорами, с которыми можно продолжать работу по обновлению, продлению, расширению функционала». Фактически вендоры сейчас пытаются продать свой софт бизнесу, который долгое время работал с западным программным обеспечением, объясняет господин Якупов.

Оба эксперта называют основной особенностью российского рынка ВКС чрезмерное количество вендоров. Это влияет на стоимость решений для конечного потребителя: из-за конкуренции отечественные сервисы дешевле западных, особенно с учетом отсутствия привязки к доллару. С ними согласен директор бизнес-юнита «Встречи» «МТС Линк» Олег Пашукевич, который подчеркивает, что переизбыток предложений заставляет заказчиков тестировать пять, а иногда и больше решений перед покупкой.

Собеседники «Ъ-Review» разошлись и в оценках объемов выручки рынка ВКС: в «Труконф» считают, что за 2023 год она составила 10 млрд руб. (чистая сумма без дебиторской задолженности и выручки интеграторов), в IVA Technologies назвали сумму порядка 30 млрд руб. (включив туда оборудование, облачное ПО и ПО on-premise). Олег Пашукевич говорит, что объем выручки колеблется от 13 млрд до 18 млрд руб. и это «реальные деньги на счетах вендоров без учета продаж оборудования и сопутствующих сервисов».

Бизнес ищет аналоги

По данным портала Tadviser, расходы бизнеса на ВКС снизились после ухода западных вендоров в 2022 году, хотя российские уверенно занимают освободившуюся нишу. Олег Пашукевич отмечает, что это может быть связано с тремя основаниями: «С одной стороны, российский софт немного дешевле иностранного — не сильно, но это будет влиять. С другой — многие компании продолжали пользоваться ранее купленными лицензиями из-за их длительности или переходили на бесплатные версии привычных решений. И с третьей — некоторые компании покупали продление на свой иностранный филиал и пользовались лицензией сразу во всех подразделениях».

Но ситуация меняется, отмечает эксперт: «Зарубежные вендоры грозятся блокировать российских пользователей, поэтому прогнозирую рост расходов на покупку отечественных сервисов». С ним согласен директор по развитию «Труконф» Дмитрий Одинцов: «Российское ПО дешевле, но это не единственная причина. ВКС в мире за последние годы в принципе стала стандартом общения, и я не представляю, что нужно, чтобы она снова стала дорожать».

Лев Якупов говорит, что до сих пор некоторые организации покупали лицензии через специально созданные юрлица в других странах, чтобы не заниматься миграцией на российские решения, «поэтому деньги пока остаются вне российского рынка».

Станислав Иодковский с коллегами не согласен: «Доходы вендоров растут, поэтому нельзя утверждать, что расходы бизнеса на ВКС снизились. Безусловно, есть компании, которые еще работают на западном ПО и пока его не замещают, чтобы сократить затраты. Но в любом случае это временное явление». Господин Иодковский отмечает, что российские ВКС-решения стоят дешевле западных, но связывает это с высокой конкуренцией в сегменте: фактически вендоры демпингуют, чтобы привлечь клиента. «Также мы выполняем рекомендации Минцифры по сохранению прайс-листов на ближайшие годы»,— добавляет эксперт.

Господин Пашукевич говорит, что «западные программы были более зрелыми и функциональными, чем российские, но последние два года позволили эту разницу нивелировать, поэтому переход на отечественные решения будет комфортным». Дмитрий Одинцов уверен, что наши решения технологичнее, «потому что росли и развивались позже других»: «Плюс мы гибкие и можем адаптировать софт под пожелания заказчиков. Пока западные провайдеры уходили в глобализацию, мы делали автономные ВКС-системы, которые нельзя отключить одной кнопкой». Главное, в чем сошлись все эксперты: заказчикам нужна полная инфраструктура, а не только ВКС, поэтому все меньше компаний ограничиваются видеосвязью в мессенджерах и все больше приходят к созданию сетевой инфраструктуры на собственных серверах.

Этот текст — часть нового проекта ИД «Коммерсантъ», посвященного трендам бизнеса и финансового рынка. Еще больше лонгридов с анализом ключевых отраслей российской экономики, экспертных интервью и авторских колонок — на странице Review.

Хорен Григорьян