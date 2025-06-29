Death Stranding продолжает историю

Вышла одна из самых ожидаемых игр года — вторая часть экшена Death Stranding, проекта легендарного гейм-дизайнера Хидэо Кодзимы. Сейчас она доступна эксклюзивно на PlayStation 5. Новинка получила полную русскую локализацию. Действие сиквела разворачивается спустя 11 месяцев после завершения событий первой части. По сюжету игроку предстоит посетить несколько разных континентов с командой корабля «Магеллан», чтобы спасти человечество от вымирания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Playstation Фото: Playstation

Для озвучки и анимации персонажей вновь задействованы актеры. Например, к главным ролям вернулись известный по «Ходячим мертвецам» Норман Ридус и Леа Сейду, знакомая по фильмам об агенте 007. Однако сиквел не столь революционный, как первая часть, считает независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко: «Death Stranding 2 была разработана и идеологизирована замечательным японским разработчиком Хидэо Кодзимой. И даже те люди, которые абсолютно далеки от игровой индустрии, знают мемную, как это сейчас называется, фразу: "Кодзима — гений". Он не ориентируется на общие интересы аудитории, отзывы критиков, специалистов и даже собственных продюсеров. Он делает так, как ему хочется. Этого человека можно сравнить, если брать мир кинематографа, пожалуй, с таким смелым режиссером, как Квентин Тарантино.

Когда Кодзима выпустил первую часть Death Stranding, многие критики назвали это самым крупным пранком в истории. То есть игра, на разработку которой было потрачено несколько десятков миллионов долларов, на самом деле является инди-проектом. По сути, это симулятор курьера в постапокалиптическом мире с очень интересными предысторией, художественно написанным сценарием и сценами, которые занимают иногда по полчаса. В Death Stranding 2, во-первых, продолжается все то же самое, то есть развитие этого постапокалиптического мира, с одной стороны. Но, с другой, появляются абсолютно новые персонажи и история. И даже в плане того, что мы называемым игровым процессом, есть очень серьезные изменения в том, что касается боевой системы и прочего. Дело в том, что Кодзима, что называется, легитимизировал то, что блокбастер не обязательно должен быть народным. Он показал, что можно сделать игру, которая станет популярной у миллионов игроков, но и при этом будет настолько необычна по геймплею, что люди, которые приходят вечером с работы и хотят отдохнуть, точно проникнутся вместо обычных стрелялок настоящей историей и станут смотреть такой долгий-долгий продолжающийся сериал с интерактивными элементами».

Игру уже признали одним из самых крупных и высокооцененных релизов года. Она получила 90 баллов от журналистов на Metacritic. Автор проекта Хидэо Кодзима стал известен как автор игр Metal Gear. В индустрии его выделяет новаторский подход, кинематографическая графика и глубокая проработка сюжета. Кроме ожидаемых визуальных достоинств, игра отмечается также и саундтреком. В проекте, к примеру, используется музыка Woodkid, трехкратного номинанта на премию Grammy. Стандартная версия Death Stranding 2 стоит $70, а Deluxe — $80. В продажу также поступило коллекционное издание за $230, в которое войдет письмо от Хидэо Кодзимы и 38-сантиметровая фигурка одного из монстров. Впрочем, повторить успех первой части сиквелу будет непросто, отметил эксперт в области киберспорта, геймдева и игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов: «Сейчас вокруг Death Stranding 2 много ажиотажа. Как мы можем помнить, это было и с первой игрой, которая выходила в 2019 году. Тогда продажи показали постепенный прирост. Сначала это было 5 млн копий, потом было заявлено о 10 млн, и впоследствии появилась цифра в 19 млн. Но это, правда, с учетом бесплатных раздач, например, в том же EGS, это еще и включение игры в Xbox Pass и подписку PlayStation.

Далеко не факт, что второй части удастся повторить такой успех. Это зависит от довольно большого количества факторов, тем более, как можно помнить, первая серия все-таки была довольно специфичной как по жанру, так и по своей новаторской истории, которую ранее мало где использовали. Многие успели ее окрестить симулятором курьера. И вопрос, насколько во второй раз это получится, пока что открытый».

Первая часть Death Stranding была высоко оценена критиками, она получила множество наград, включая «Игру года для ПК» и премию Британской академии в области видеоигр в категории «Технические достижения».

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Андрей Дубков