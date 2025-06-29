Непростая кассовая ситуация

26 июня производитель экскаваторов из Ленинградской области «Биллион» не смог вовремя погасить третий выпуск ЦФА, размещенный в начале года на платформе «Токеон» (входит в группу ПСБ). По нему также выплачивался ежемесячный доход в размере 31–32% годовых. Компания объяснила это «кассовым разрывом, связанным с неоплатой за оказанные работы со стороны действующих контрагентов». Общая сумма задолженности составила 2,6 млн руб., которые «Биллион» обязался выплатить до 6 июля. В ПСБ 27 июня не ответили на запрос “Ъ”.

27 июня новосибирская сеть автосалонов «Автосити» не смогла погасить выпуск ЦФА на 200 млн руб., выпущенных год назад на платформе Альфа-банка («А-Токен»). Дополнительный доход по ЦФА был установлен в размере 20,5% годовых и ежемесячно исправно выплачивался. Неисполнение обязательств в компании объяснили «непростой экономической ситуацией», в том числе удорожания автокредитов. Как пояснили “Ъ” в Альфа-банке, «Автосити» уже предложила инвесторам обменять «старые» ЦФА на новый выпуск, сроком на 33 месяца. Обмен будет производиться с 3 июля по 26 августа. Новые бумаги предусматривают досрочное погашение как по инициативе эмитента, так и инвестора, введена ежемесячная амортизация долга. При этом ежемесячная по дополнительному доходу будет снижаться с 18% до 12% годовых. Андрей Ковалев