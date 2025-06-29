МВД рассказало о схемах мошенничества через поддельные платежные платформы

Мошенники стали подделывать платежные платформы для кражи денег россиян. Об этом сообщила пресс-служба управления по борьбе с киберпреступностью МВД.

Одна из самых распространенных схем — создание копий популярных интернет-магазинов. Такие сайты практически неотличимы от оригиналов и служат для кражи платежных данных пользователей. Жертвы вводят данные своих банковских карт, после чего мошенники получают доступ к счетам.

Вторая схема связана с поддельными страницами Системы быстрых платежей (СБП). Злоумышленники рассылают ссылки и QR-коды, имитируя региональные платежные сервисы, чтобы обмануть пользователей и затруднить отслеживание мошеннических операций.

Также широко используются фальшивые сайты аренды недвижимости. Мошенники размещают объявления на официальных платформах, но переводят общение с потенциальными клиентами в мессенджеры. «Бронирование» жилья осуществляется через поддельные ресурсы, где требуют предоплату.

Еще одна популярная схема — сайты-однодневки с предложениями товаров и услуг по заниженным ценам. После оплаты товар или услуга не предоставляются, а мошенники прекращают связь.