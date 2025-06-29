Патриоты собрались в Ельцин-центре
Артем Жога начал идеологическую переориентацию музея первого президента России
В Ельцин-центре в Екатеринбурге прошел форум «Патриоты Урала», учрежденный полпредом президента в Уральском федеральном округе Артемом Жогой для поддержки участников специальной военной операции (СВО). Выбор площадки господин Жога объяснил ее ориентацией на «научные конференции и обучение». Бегло осмотрев музей первого президента РФ, полпред выразил мнение, что исторические факты там не искажаются, но пообещал вернуться для более детального изучения экспозиции.
Полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога в Ельцин-центре
Фото: Официальный сайт Полпредства УрФО
В Ельцин-центре бывший командир батальона «Спарта» и экс-спикер парламента ДНР Артем Жога побывал впервые за почти девять месяцев своей работы в должности полпреда. Ранее он говорил, что специально игнорировал это учреждение, чтобы «избежать провокаций». А в начале мая, отвечая на вопросы журналистов, выразил мнение, что раньше эта площадка «была либерально настроена», но «сейчас ее можно сделать более патриотичной». «К Ельцин-центру нет вопросов, есть вопросы к приглашению тех или иных людей, которые имеют антироссийскую направленность. Это надо исключить»,— пояснил полпред.
Ельцин-центр был создан в 2015 году для сохранения и изучения исторического наследия первого президента РФ, его деятельность регулируется федеральным законом «О центрах исторического наследия президентов РФ, прекративших исполнение своих полномочий». Артем Жога входит в попечительский совет центра, который возглавляет руководитель администрации президента Антон Вайно. С момента открытия учреждение регулярно подвергалось критике со стороны «патриотической общественности», обвинявшей Ельцин-центр в искажении исторических фактов и пропаганде либерализма.
Прошедший 27 июня форум «Патриоты Урала» стал третьим: до этого его участники собирались в Верхней Пышме (Свердловская область) и на автозаводе «Урал» в Миассе (Челябинская область). В Ельцин-центр вместе с Артемом Жогой пришли более 600 делегатов из десяти регионов, чтобы обсудить вопросы психологической помощи ветеранам СВО, патриотического воспитания молодежи и развития военной журналистики. «Мы потихоньку набираем обороты: наш форум становится не только окружным, но и все больше людей привлекаем с большей части России. Я был на обучении по программе "Время героев" — ребята живо интересовались, что мы делаем на этих форумах. Если они заинтересованы, то мы будем проецировать наш опыт на другие федеральные округа и регионы»,— пообещал полпред, открывая мероприятие.
Пока участники разрабатывали алгоритм действий для адаптации вернувшихся бойцов СВО к гражданской жизни, господин Жога отправился изучать экспонаты Музея Бориса Ельцина. «Горбачеву были нужны молодые политики, он приглашает Ельцина работать в Москву… А здесь мы рассказываем о ходе перестройки, о падении Берлинской стены… Здесь плакат "Гласность — наша сила", про Чернобыльскую катастрофу»,— рассказывала выступившая в качестве экскурсовода директор музея Анна Бородулина.
Позже, общаясь с прессой, полпред посетовал, что увидеть всю экспозицию ему времени не хватило, но пообещал нанести «повторный визит».
В целом же, признался Артем Жога, впечатления у него остались позитивные, а искажения исторических фактов он не заметил:
«Окунулся в свое детство, в свою молодость, в свою юность. В то время я как раз окончил школу, когда был распад Советского Союза, и испытал это все на своей шкуре. Очень хороший музей, информативный».
Свой выбор площадки для проведения форума патриотов полпред объяснил ориентацией Ельцин-центра на «научные конференции и обучение». "Патриоты Урала" и есть такой форум, где изучаются практики, психологическая реабилитация военнослужащих опять же, патриотическое воспитание молодежи и медийная составляющая СВО. Одни из тем исследований, для чего и был создан Ельцин-центр»,— уверен господин Жога.
Он также пообещал привлечь «большее число людей» на следующий форум в Ямало-Ненецком автономном округе, где планируется обсудить обеспечение бойцов СВО техническими средствами. «Будут представлены образцы народного военно-промышленного комплекса, которые делают наши Кулибины, привлечены специалисты "Народного фронта", которые помогают проводить техсовет, где принимается решение, достойны ли те или иные образцы массового производства и контракта с Министерством обороны»,— отметил полпред, подчеркнув, что большинство изделий «народного ВПК», представленных на предыдущих форумах, уже «работают в воинских частях».