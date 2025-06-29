Патриоты собрались в Ельцин-центре

В Ельцин-центре в Екатеринбурге прошел форум «Патриоты Урала», учрежденный полпредом президента в Уральском федеральном округе Артемом Жогой для поддержки участников специальной военной операции (СВО). Выбор площадки господин Жога объяснил ее ориентацией на «научные конференции и обучение». Бегло осмотрев музей первого президента РФ, полпред выразил мнение, что исторические факты там не искажаются, но пообещал вернуться для более детального изучения экспозиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога в Ельцин-центре

Фото: Официальный сайт Полпредства УрФО Полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога в Ельцин-центре

Фото: Официальный сайт Полпредства УрФО

В Ельцин-центре бывший командир батальона «Спарта» и экс-спикер парламента ДНР Артем Жога побывал впервые за почти девять месяцев своей работы в должности полпреда. Ранее он говорил, что специально игнорировал это учреждение, чтобы «избежать провокаций». А в начале мая, отвечая на вопросы журналистов, выразил мнение, что раньше эта площадка «была либерально настроена», но «сейчас ее можно сделать более патриотичной». «К Ельцин-центру нет вопросов, есть вопросы к приглашению тех или иных людей, которые имеют антироссийскую направленность. Это надо исключить»,— пояснил полпред.

Ельцин-центр был создан в 2015 году для сохранения и изучения исторического наследия первого президента РФ, его деятельность регулируется федеральным законом «О центрах исторического наследия президентов РФ, прекративших исполнение своих полномочий». Артем Жога входит в попечительский совет центра, который возглавляет руководитель администрации президента Антон Вайно. С момента открытия учреждение регулярно подвергалось критике со стороны «патриотической общественности», обвинявшей Ельцин-центр в искажении исторических фактов и пропаганде либерализма.

Прошедший 27 июня форум «Патриоты Урала» стал третьим: до этого его участники собирались в Верхней Пышме (Свердловская область) и на автозаводе «Урал» в Миассе (Челябинская область). В Ельцин-центр вместе с Артемом Жогой пришли более 600 делегатов из десяти регионов, чтобы обсудить вопросы психологической помощи ветеранам СВО, патриотического воспитания молодежи и развития военной журналистики. «Мы потихоньку набираем обороты: наш форум становится не только окружным, но и все больше людей привлекаем с большей части России. Я был на обучении по программе "Время героев" — ребята живо интересовались, что мы делаем на этих форумах. Если они заинтересованы, то мы будем проецировать наш опыт на другие федеральные округа и регионы»,— пообещал полпред, открывая мероприятие.

Пока участники разрабатывали алгоритм действий для адаптации вернувшихся бойцов СВО к гражданской жизни, господин Жога отправился изучать экспонаты Музея Бориса Ельцина. «Горбачеву были нужны молодые политики, он приглашает Ельцина работать в Москву… А здесь мы рассказываем о ходе перестройки, о падении Берлинской стены… Здесь плакат "Гласность — наша сила", про Чернобыльскую катастрофу»,— рассказывала выступившая в качестве экскурсовода директор музея Анна Бородулина.

Позже, общаясь с прессой, полпред посетовал, что увидеть всю экспозицию ему времени не хватило, но пообещал нанести «повторный визит».

В целом же, признался Артем Жога, впечатления у него остались позитивные, а искажения исторических фактов он не заметил:

«Окунулся в свое детство, в свою молодость, в свою юность. В то время я как раз окончил школу, когда был распад Советского Союза, и испытал это все на своей шкуре. Очень хороший музей, информативный».

Свой выбор площадки для проведения форума патриотов полпред объяснил ориентацией Ельцин-центра на «научные конференции и обучение». "Патриоты Урала" и есть такой форум, где изучаются практики, психологическая реабилитация военнослужащих опять же, патриотическое воспитание молодежи и медийная составляющая СВО. Одни из тем исследований, для чего и был создан Ельцин-центр»,— уверен господин Жога.

Он также пообещал привлечь «большее число людей» на следующий форум в Ямало-Ненецком автономном округе, где планируется обсудить обеспечение бойцов СВО техническими средствами. «Будут представлены образцы народного военно-промышленного комплекса, которые делают наши Кулибины, привлечены специалисты "Народного фронта", которые помогают проводить техсовет, где принимается решение, достойны ли те или иные образцы массового производства и контракта с Министерством обороны»,— отметил полпред, подчеркнув, что большинство изделий «народного ВПК», представленных на предыдущих форумах, уже «работают в воинских частях».

Василий Алексеев, Екатеринбург