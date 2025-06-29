В Брянске при ударах БПЛА повреждено почти 50 квартир

При ударах беспилотников ВСУ по Брянску повреждены два многоквартирных дома. Разрушения зафиксированы в 46 квартирах. Об этом сообщает губернатор региона Александр Богомаз.

Комиссия по оценке ущерба также обнаружила повреждения четырех автомобилей. По всем повреждениям составлены комиссионные акты осмотра. Власти окажут жителям поддержку и материальную помощь.

Сегодня господин Богомаз сообщал о двух пострадавших при ударах БПЛА по Брянску. По данным Минобороны, силы ПВО с 8:50 до 11:10 мск уничтожили семь дронов над Брянской областью.

Елизавета Шмакова