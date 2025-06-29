Силы ПВО сбили восемь дронов ВСУ над российскими регионами

Российские силы ПВО с 8:50 до 11:10 мск перехватили и уничтожили восемь беспилотников ВСУ над двумя регионами. Об этом сообщили в Минобороны. Семь из них сбиты в небе над Брянской областью, один — над Курской.

Губернатор Александр Богомаз ранее сообщал, что при ударе БПЛА по Брянску пострадали два человека. Также повреждения получили несколько автомобилей. В двух многоквартирных домах города повреждены фасады и окна. Врио главы Курской области Александр Хинштейн пока ситуацию не комментировал.

В ночь на 29 июня над силы ПВО сбили три дрона над российскими регионами. Беспилотники были уничтожены над территориями Курской и Ростовской областей, а также над Крымом.