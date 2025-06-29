Два человека пострадали при ударе дрона ВСУ по Брянску

Украинский беспилотник ударил по Брянску, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. Пострадали два мирных жителя.

Одной из раненых женщин оказали медицинскую помощь на месте, госпитализация ей не потребовалась. Вторую доставили в больницу.

Также повреждения получили несколько автомобилей. В двух многоквартирных домах Брянска повреждены фасады и окна. По словам господина Богомаза, когда экстренные службы завершат работу, комиссия проведет оценку ущерба.

27 июня губернатор рассказал, что при ударе БПЛА по Брянску пострадали четыре человека. Повреждения получили более десяти домов и автомобиль.