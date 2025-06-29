Вучич: иностранные инвестиции в Сербию сократились на 46% на фоне протестов

Президент Сербии Александр Вучич заявил о сокращении иностранных инвестиций в страну за семь месяцев протестов оппозиции. Приток средств уменьшился на 46% по сравнению с прошлым годом, уточнил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

«У нас большие проблемы»,— сказал господин Вучич во время обращения к гражданам (трансляция велась на YouTube-канале RTS). Он пояснил, что сокращение инвестиций связано с блокадой инфраструктуры, а также «разорением и уничтожением страны».

Новая волна протестов началась в Белграде 28 июня. Демонстранты требовали назначить дату досрочных парламентских выборов. По словам Александра Вучича, во время манифестаций пострадали 48 полицейских и 22 мирных жителя. По данным МВД страны, на митинг пришли 36 тыс. человек. По информации наблюдательной организации «Архив публичных собраний», число участников составило 140 тыс. человек.

Подробнее о ситуации в республике — в материале «Ъ» «Сербия прошла тест на политический расклад».

Елизавета Шмакова