Лавров рассказал, что хотел бы отдыхать на озере Иссык-Куль вместо работы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с киргизским коллегой Жээнбеком Кулубаевым рассказал, что хотел бы отдохнуть на озере Иссык-Куль. Но вместо этого приходится работать, добавил глава МИДа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Повестка дня у нас сегодня насыщенная»,— сказал господин Лавров во время беседы с главой МИДа Киргизии. Сергей Лавров признался, что хотелось бы больше отдыхать.

Сергей Лавров находится в Киргизии с официальном визитом. Господин Кулубаев на переговорах заявил, что Москва и Бишкек должны продолжать поддерживать диалог и стремиться к взаимопониманию. 30 июня в Чолпон-Ате пройдет встреча глав МИДов стран Организации Договора о коллективной безопасности.

Елизавета Шмакова