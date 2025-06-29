Глава МИД Киргизии призвал Россию стремиться к взаимопониманию

Министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев заявил, что Москва и Бишкек должны продолжать поддерживать диалог и стремиться к взаимопониманию. Об этом он сказал, открывая широкий формат переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Чолпон-Ате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Домбицкая / Коммерсантъ Фото: Анастасия Домбицкая / Коммерсантъ

«Особенно важно стремиться к взаимопониманию, поддерживать открытый и регулярный диалог»,— отметил глава киргизского МИД.

Господин Кулубаев указал, что в ходе контактов в Чолпон-Ате стороны планируют обменяться мнениями по стратегическим вопросам, а также наметить планы по углублению диалога.

Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, напомнил, что отношения двух стран основаны на взаимном уважении, принципах взаимной выгоды и взаимного равенства. Он также подчеркнул, что взаимодействие двух стран развивается, несмотря на санкции и давление. В частности, наблюдается рост торговли, наращивается взаимодействие в гуманитарной сфере и на международных площадках, указал дипломат.

Анонсируя визит господина Лаврова в Киргизию, в МИД РФ напомнили, что Россия — один из ведущих торгово-экономических партнеров Киргизии с долей во внешней торговле республики около 22%. В 2024 году объем товарооборота между Россией и Киргизией составил $4 млрд. Доля рубля во взаиморасчетах достигла 98%. За январь-март 2025 года объем взаимной торговли вырос относительно аналогичного периода 2024 года на 18,3% до $1,05 млрд.

Анастасия Домбицкая