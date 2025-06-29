Лавров: Запад не сможет нанести РФ стратегическое поражение с помощью Украины
Глава МИДа РФ Сергей Лавров заявил, что страны Запада стремятся нанести России стратегическое поражение. Для этого они используют Украину в качестве тарана.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
«Никогда у Запада это не получалось — не получится и в этот раз»,— сказал министр иностранных дел на переговорах с киргизским коллегой Жээнбеком Кулубаевым. Господин Лавров предположил, что страны Запада начинают об этом догадываться.
Господин Кулубаев в разговоре с главой российского МИДа заявил, что Москва и Бишкек должны продолжать поддерживать диалог и стремиться к взаимопониманию.
Сергей Лавров находится в Киргизии с официальном визитом. 30 июня в Чолпон-Ате пройдет встреча глав МИДов стран Организации Договора о коллективной безопасности