Лавров: Запад не сможет нанести РФ стратегическое поражение с помощью Украины

Глава МИДа РФ Сергей Лавров заявил, что страны Запада стремятся нанести России стратегическое поражение. Для этого они используют Украину в качестве тарана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Никогда у Запада это не получалось — не получится и в этот раз»,— сказал министр иностранных дел на переговорах с киргизским коллегой Жээнбеком Кулубаевым. Господин Лавров предположил, что страны Запада начинают об этом догадываться.

Господин Кулубаев в разговоре с главой российского МИДа заявил, что Москва и Бишкек должны продолжать поддерживать диалог и стремиться к взаимопониманию.

Сергей Лавров находится в Киргизии с официальном визитом. 30 июня в Чолпон-Ате пройдет встреча глав МИДов стран Организации Договора о коллективной безопасности

Елизавета Шмакова