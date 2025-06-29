Над Ростовской областью сбили БПЛА

В Куйбышевском районе Ростовской области сбили БПЛА. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

По предварительной информации, пострадавших нет, написал господин Слюсарь в своем Telegram-канале. Здания и другие объекты повреждены не были, добавил он. Подробности произошедшего уточняются.

В последний раз господин Слюсарь сообщал о налете беспилотников на область 27 июня. Тогда БПЛА были сбиты в Миллеровском, Каменском, Красносулинском, Тарасовском районах, а также в городе Шахты.