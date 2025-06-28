NBC: переговоры США и Ирана по ядерным вопросам состоятся в ближайшие дни

Спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф проведет переговоры с Ираном по ядерной сделке в ближайшие дни. Об этом сообщает NBC News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф (в центре)

Фото: The White House / Daniel Torok / Reuters, The White House / Daniel Torok / Handout / Reuters Спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф (в центре)

Фото: The White House / Daniel Torok / Reuters, The White House / Daniel Torok / Handout / Reuters

Господин Уиткофф предложит иранской стороне отказаться от обогащения урана в обмен на смягчение санкций в отношении Тегерана, отмечает телеканал.

27 июня глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что решения о возобновлении переговоров между Вашингтоном и Тегераном сейчас нет. Президент США Дональд Трамп заявлял, что переговоры сторон возобновятся на следующей неделе.

Иран и США провели пять раундов переговоров по поводу ядерной программы Исламской Республики. Запланированная на 15 июня встреча сторон была отменена, так как за два дня до этого Израиль начал операцию «Народ как лев», ударив по ядерной и оборонной промышленности Ирана. 24 июня Иран и Израиль договорились о перемирии.

Подробнее — в материале «Ъ» «С ядерной сделки стряхнули пепел».

Елизавета Шмакова